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Дональд Трамп оспорил в Верховном суде США недопуск до праймериз в Колорадо

13:55, 4 января 2024
В представлении адвокаты Дональда Трампа попросили суд отменить решение Верховного суда штата Колорадо.
Дональд Трамп оспорил в Верховном суде США недопуск до праймериз в Колорадо
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Как ранее сообщалось, Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты в этом штате.

4 января стало известно, что бывший президент Дональд Трамп официально обратился в Верховный суд США с просьбой отменить решение Верховного суда штата Колорадо, который исключил его из избирательного бюллетеня штата в 2024 году из-за его роли в мятеже в Капитолии 6 января 2021 года, пишет CNN.

В представлении адвокаты Трампа попросили суд отменить решение Верховного суда штата Колорадо, поскольку вопрос о праве быть избранным президентом относится к компетенции Конгресса.

Верховный суд должен решить вопрос о том, может ли Трамп быть лишен права занимать государственные должности, поскольку суды штатов и члены избирательных комиссий пришли к разным выводам по всей стране.

Отмечается, что праймериз в Колорадо пройдут уже 5 марта 2024 года.

Напомним, в США уже второй штат не допустил Дональда Трампа к участию в праймериз.

Кроме того, Верховный суд Мичигана отказался исключать Дональда Трампа с предвыборной гонки.

Добавим, Трамп пообещал не быть диктатором, если станет президентом США, кроме первого дня каденции.

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