В США уже второй штат не допустил Дональда Трампа к участию в праймериз

Дональду Трампу запретили баллотироваться в президенты США во время праймериз Республиканской партии на территории штата Мэн.

Как ранее сообщалось, Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты в этом штате.

Позже бывшему президенту США Дональду Трампу запретили баллотироваться в президенты во время первичных выборов (праймериз) Республиканской партии на территории штата Мэн. Об этом сообщила госсекретарь штата Мэн Шенни Беллоуз, передает CNN.

Свое решение она аргументировала 14 поправкой к конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа. Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его приверженцев, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.

«Господин Трамп знал о вероятности насилия и по крайней мере сначала поддерживал его применение, поскольку не только поощрял его провокационной риторикой, но и не принял никаких своевременных мер, чтобы остановить его», – говорится в сообщении.

По ее словам, то, что Трамп периодически призвал сторонников вести себя мирно и повиноваться правоохранительным органам, не оправдывает его.

Отмечается, что это решение может быть обжаловано в суде штата, а затем в Верховном суде и в штабе Трампа подтвердили, что будут это делать.

Напомним, Верховный суд Мичигана отказался исключать Дональда Трампа с предвыборной гонки.

Добавим, Трамп пообещал не быть диктатором, если станет президентом США, кроме первого дня каденции.

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