У США вже другий штат не допустив Дональда Трампа до участі у праймеріз

Дональду Трампу заборонили балотуватися в президенти США під час праймеріз Республіканської партії на території штату Мен.

Як відомо, Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватися у президенти у цьому штаті.

Згодом колишньому президенту США Дональду Трампу заборонили балотуватися в президенти під час первинних виборів (праймериз) Республіканської партії на території штату Мен. Про це повідомила держсекретар штату Мен Шенни Беллоуз, передає CNN.

Своє рішення вона аргументувала 14-ю поправкою до конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту. Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.

«Пан Трамп знав про ймовірність насильства і принаймні спочатку підтримував його застосування, оскільки не лише заохочував його провокаційною риторикою, але й не вжив жодних своєчасних заходів, щоб зупинити його», – сказано у повідомленні.

За її словами, те, що Трамп періодично закликав прихильників поводитися мирно і коритися правоохоронним органам, не виправдовує його.

Зазначається, що це рішення може бути оскаржене в суді штату, а потім у Верховному суді, і в штабі Трампа підтвердили, що будуть це робити.

Нагадаємо, Верховний суд Мічигану відмовився виключати Дональда Трампа з виборів президента США.

Додамо, Трамп пообіцяв не бути диктатором, якщо стане президентом США, крім першого дня каденції.

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