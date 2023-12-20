Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватися у президенти у цьому штаті

Адвокати Трампа можуть подати апеляцію до Верховного суду США, у цьому випадку воно не набуде чинності в Колорадо до вердикту, але пошириться на всі штати, якщо Трамп програє.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», вирішення питання про дискваліфікацію Дональда Трампа з виборчих перегонів 2024 року наразі опинилося в руках вищого суду штату Колорадо — і рішення цього суду може призвести до того, що справу буде передано до Верховного суду США якраз до настання року виборів.

19 грудня стало відомо, що Верховний суд Колорадо ухвалив, що Дональд Трамп не має права балотуватися у президенти США. Це рішення означає, що колишній президент не буде включений до бюлетенів у штаті Колорадо під час березневих праймеріз республіканців та листопадових спільних виборів. Вердикт заснований на Чотирнадцятій поправці до Конституції: вона забороняє висуватися на вибори тим, хто брав участь у заколоті. За ухвалу проголосували чотири судді з семи.

Рішення набуде чинності 4 січня 2024 року та не буде обов'язковим для інших штатів. Судді наголосили, що адвокати Трампа можуть подати апеляцію до Верховного суду США. У цьому випадку воно не набуде чинності в Колорадо до вердикту, але пошириться на всі штати, якщо сторона Трампа програє.

Президентські вибори у США проводить кожен із штатів самостійно. Правила, за якими організовано голосування, та критерії, за якими кандидати потрапляють до бюлетенів, визначаються штатами незалежно один від одного.

Подібні позови проти Трампа були подані в Міннесоті та Мічигані, в обох штатах суди першої інстанції відмовилися забороняти колишньому президенту балотуватися знову.

У Колорадо суд першої інстанції погодився з позовом по суті, але ухвалив, що Трамп має бути допущений до участі у виборах, оскільки президентська клятва відрізняється від згаданої у Чотирнадцятій поправці. Верховний суд штату визнав цю різницю несуттєвою.

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