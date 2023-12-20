Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватися у президенти у цьому штаті

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Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

«Ми повинні розуміти: один воїн – це 6 людей в цивільному житті, які сплачують податки», - Володимир Зеленський про «математику» мобілізації

Президент Володимир Зеленський пояснив, що для того, аби мобілізувати 500 тисяч людей, необхідно мати 3 млн людей у цивільному житті, які сплачують податки.

Володимир Зеленський відповів на питання, чи планує надати «законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення»

«Всі відповідні закони, які ми повинні були проголосувати, було проголосовані. Ця тема вичерпана», - Володимир Зеленський пояснив журналістам, чи збирається він вносити законопроект, який повертає прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів, як того вимагають активісти.

  1. У світі

Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватися у президенти у цьому штаті

08:15, 20 грудня 2023
Адвокати Трампа можуть подати апеляцію до Верховного суду США, у цьому випадку воно не набуде чинності в Колорадо до вердикту, але пошириться на всі штати, якщо Трамп програє.
Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватися у президенти у цьому штаті
Джерело фото: AFP
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», вирішення питання про дискваліфікацію Дональда Трампа з виборчих перегонів 2024 року наразі опинилося в руках вищого суду штату Колорадо — і рішення цього суду може призвести до того, що справу буде передано до Верховного суду США якраз до настання року виборів.

19 грудня стало відомо, що Верховний суд Колорадо ухвалив, що Дональд Трамп не має права балотуватися у президенти США. Це рішення означає, що колишній президент не буде включений до бюлетенів у штаті Колорадо під час березневих праймеріз республіканців та листопадових спільних виборів. Вердикт заснований на Чотирнадцятій поправці до Конституції: вона забороняє висуватися на вибори тим, хто брав участь у заколоті. За ухвалу проголосували чотири судді з семи.

Рішення набуде чинності 4 січня 2024 року та не буде обов'язковим для інших штатів. Судді наголосили, що адвокати Трампа можуть подати апеляцію до Верховного суду США. У цьому випадку воно не набуде чинності в Колорадо до вердикту, але пошириться на всі штати, якщо сторона Трампа програє.

Президентські вибори у США проводить кожен із штатів самостійно. Правила, за якими організовано голосування, та критерії, за якими кандидати потрапляють до бюлетенів, визначаються штатами незалежно один від одного.

Подібні позови проти Трампа були подані в Міннесоті та Мічигані, в обох штатах суди першої інстанції відмовилися забороняти колишньому президенту балотуватися знову.

У Колорадо суд першої інстанції погодився з позовом по суті, але ухвалив, що Трамп має бути допущений до участі у виборах, оскільки президентська клятва відрізняється від згаданої у Чотирнадцятій поправці. Верховний суд штату визнав цю різницю несуттєвою.

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