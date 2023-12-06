«Контрольний приклад» для Америки: Верховний суд Колорадо вирішить питання про право Трампа знову балотуватися у президенти США

Суперечка, яку розгляне Верховний суд штату Колорадо, наближає до стадії Верховного Суду США питання про право Трампа на участь у виборах відповідно до 14-ї поправки.

Вирішення питання про дискваліфікацію Дональда Трампа з виборчих перегонів 2024 року наразі опинилося в руках вищого суду штату Колорадо — і рішення цього суду може призвести до того, що справу буде передано до Верховного суду США якраз до настання року виборів. Про це пише Politico. Справу буде розглянуто 6 грудня.

Справа в Колорадо — одна з десятків у всій країні, які ставлять під сумнів право Трампа повернутися на пост президента. У справах стверджується, що він дискваліфікований відповідно до статті 3 14-ї поправки Конституції США, яка свідчить, що будь-кому, хто «брав участь у повстанні чи заколоті» після складання присяги, заборонено обіймати будь-яку державну посаду.

Досі жоден суд не визнав Трампа неприйнятним кандидатом, і лише деякі справи просунулися далі за початкову стадію. У Міннесоті Верховний суд штату відхилив позов про заборону Трампу брати участь у первинних виборах республіканців у цьому штаті, але заявив, що претенденти можуть порушити нову справу щодо загальних виборів після первинних виборів. У Мічигані суддя штату відхилив позов, і очікується, що апеляційний суд ухвалить рішення після 8 грудня.

Проте справа в Колорадо розглядається найоперативніше, всі сім суддів Верховного суду Колорадо є призначенцями від Демократичної партії, наголошує видання.

У ході дебатів перед цими суддями виникнуть два серйозні питання: чи спровокував Трамп повстання в Капітолії США і чи брав у ньому участь 6 січня 2021 року, і якщо так, то чи вимагає цей акт його виключення з виборчих бюлетенів.

Після тижневого судового розгляду минулого місяця в Денвері окружний суддя, який розглядав справу у прискореному порядку, ухвалив, що Трамп був добровільним зачинщиком насильства, яке мало не зірвало передачу влади у 2021 році. Але суддя Сара Уоллес також дійшла висновку, що Трамп може залишитися у президентських виборчих бюлетенях, оскільки вона виявила, що положення про повстання 14 поправки не поширюється на посаду президента.

Держсекретар штату Колорадо Джена Грісволд, демократ, заявила, що рішення суду нижчої інстанції було «досить несподіваним».

«Я думаю, важливо, щоб суд вирішив, що Дональд Трамп брав участь у повстанні», - сказала вона POLITICO. «Рішення суду про виключення посади президента з розділу 3 14-ї поправки є справді дивним. Згідно з цим рішенням, Дональд Трамп стоїть вище за закон, коли справа доходить до повстання».

Тепер судді Колорадо мають шанс дати дозвіл Верховного суду штату на дебати. І якщо вони винесуть рішення проти Трампа, це відкриє шлях до Верховного суду США, який буде покликаний вирішити питання прийнятності Трампа як кандидата в Президенти США по всій країні.

Нагадаємо, активісти закликали чиновників виборчої комісії по всій країні виключити Трампа з виборчих бюлетенів штатів, але ті здебільшого чинили опір, заявляючи, що саме суди, а не чиновники виборчих комісій, мають вирішити це питання. Наразі чиновники по всій країні стежать за справою Колорадо, щоб отримати сигнали про те, як діяти у своїх штатах.

Автор: Наталя Мамченко

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