Уряд Непалу закликав росію повернути всіх громадян після смерті шістьох непальських солдат в армії рф.

Джерело фото: nv.ua

Поліція Непалу затримала 10 осіб, які привласнювали величезні суми грошей від безробітних молодих людей за обіцянкою туристичних віз, а потім використовували їх для незаконного вербування до російської армії, повідомляє Reuters.

Цього тижня уряд Непалу закликав москву не вербувати своїх громадян до російської армії та повернути всіх непальських солдат зі своїх збройних сил назад до Непалу після смерті шістьох громадян, які служили в російській армії.

Керівник поліції округу Катманду Бхупендра Хатрі повідомив, що 10 осіб перебувають під вартою після затримання за останні дні. «Ми обговорюємо цю справу з урядовими юристами і подамо їх до суду», — сказав Хатрі, не називаючи час проведення судового слухання.

Хатрі зазначив, що затримані незаконно вимагали до 9000 доларів від кожної особи, обіцяючи «туристичні візи», та відправляли їх до Росії, головним чином через ОАЕ. Потім ці люди були відправлені до російської армії.

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