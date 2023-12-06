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Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. У світі

У Непалі затримали 10 осіб, які обіцяли туристичні візи за гроші, а потім відправляли людей в армію росії

17:32, 6 грудня 2023
Уряд Непалу закликав росію повернути всіх громадян після смерті шістьох непальських солдат в армії рф.
У Непалі затримали 10 осіб, які обіцяли туристичні візи за гроші, а потім відправляли людей в армію росії
Джерело фото: nv.ua
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Поліція Непалу затримала 10 осіб, які привласнювали величезні суми грошей від безробітних молодих людей за обіцянкою туристичних віз, а потім використовували їх для незаконного вербування до російської армії, повідомляє Reuters.

Цього тижня уряд Непалу закликав москву не вербувати своїх громадян до російської армії та повернути всіх непальських солдат зі своїх збройних сил назад до Непалу після смерті шістьох громадян, які служили в російській армії.

Керівник поліції округу Катманду Бхупендра Хатрі повідомив, що 10 осіб перебувають під вартою після затримання за останні дні. «Ми обговорюємо цю справу з урядовими юристами і подамо їх до суду», — сказав Хатрі, не називаючи час проведення судового слухання.

Хатрі зазначив, що затримані незаконно вимагали до 9000 доларів від кожної особи, обіцяючи «туристичні візи», та відправляли їх до Росії, головним чином через ОАЕ. Потім ці люди були відправлені до російської армії.

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