На Волині госпіталізували шістьох людей з переохолодженням: у МОЗ нагадали правила першої допомоги

Переохолодження може бути локальним (обмороження) або загальним.

На Волині медики протягом тижня госпіталізували шістьох людей, які постраждали від переохолодження. Про це повідомив Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"За останній тиждень бригади екстреної медичної допомоги КП ВОЦЕМДМК здійснили дев'ять виїздів до пацієнтів з приводу переохолодження, шість пацієнтів госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначають, що холодова травма або переохолодження є одним із найбільших ризиків (разом із переломами кінцівок), які несе із собою зима.

Постраждати від переохолодження можна навіть за плюсової температури. За словами лікарів, температура повітря нижча ніж +7°С уже вважається такою, що може спричинити проблеми зі здоров’ям.

Найшвидше замерзають і обморожуються пальці рук та ніг, вуха і ніс, бо вони найменш захищені, мають тонкий жировий прошарок. При перших ознаках втрачається чутливість. Шкіра блідне, припухає, свербить, за кілька годин може посиніти.

Що робити, якщо людина має ознаки обмороження:

обережно, без зусиль зніміть із неї холодний, вологий одяг/взуття;

накладіть на уражені ділянки тіла чисті, стерильні, сухі марлеві пов’язки без здійснення додаткового тиску на шкіру;

якщо уражені кінцівки, за необхідності знерухомте їх;

якщо людина в свідомості, дайте їй безалкогольні теплі напої;

не масажуйте й не розтирайте уражені ділянки, не прикладайте до уражених ділянок джерела тепла;

якщо на уражених ділянках тіла є пухирі, не пошкоджуйте їх;

накрийте людину з обмороженням термопокривалом/покривалом;

забезпечте їй постійний нагляд до приїзду швидкої;

якщо до приїзду медиків стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;

за можливості зберіть у постраждалого чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми. Передайте її медикам або диспетчеру.

якщо до приїзду швидкої постраждалий знепритомнів, визначте ознаки життя та, якщо їх немає, розпочніть серцево-легеневу реанімацію.

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