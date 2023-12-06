На Волыни госпитализировали шесть человек с переохлаждением: в Минздраве напомнили правила первой помощи

Переохлаждение может быть локальным (обморожение) или общим.

На Волыни медики в течение недели госпитализировали шесть человек, пострадавших от переохлаждения. Об этом сообщил Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"За последнюю неделю бригады экстренной медицинской помощи совершили девять выездов к пациентам по поводу переохлаждения, шесть пациентов госпитализированы", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что холодовая травма или переохлаждение является одним из самых больших рисков (вместе с переломами конечностей), которые несет с собой зима.

Пострадать от переохлаждения можно даже при плюсовой температуре. По словам врачей, температура воздуха ниже +7°С уже считается такой, что может вызвать проблемы со здоровьем.

Быстрее всего замерзают и обмораживаются пальцы рук и ног, уши и нос, потому что они менее защищены, имеют тонкую жировую прослойку. При первых признаках теряется чувствительность. Кожа бледнеет, припухает, чешется, через несколько часов может посинеть.

Что делать, если у человека есть признаки обморожения:

осторожно, без усилий снимите с него холодную, влажную одежду/обувь;

наложите на пораженные участки тела чистые, стерильные, сухие марлевые повязки без оказания дополнительного давления на кожу;

если поражены конечности, при необходимости обездвижьте их;

если человек в сознании, дайте ему безалкогольные тёплые напитки;

не массируйте и не растирайте пораженные участки, не прикладывайте к пораженным участкам источники тепла;

если на пораженных участках тела есть волдыри, не повреждайте их;

накройте человека с обморожением термопокрывалом/покрывалом;

обеспечьте постоянное наблюдение до приезда скорой;

если до приезда медиков состояние человека ухудшается, повторно позвоните по телефону диспетчеру экстренной медицинской помощи;

по возможности соберите у пострадавшего или рядом всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы. Передайте ее медикам или диспетчеру.

если до приезда скорой пострадавший потерял сознание, определите признаки жизни и, если их нет, начните сердечно-легочную реанимацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.