На Волыни госпитализировали шесть человек с переохлаждением: в Минздраве напомнили правила первой помощи

На Волыни медики в течение недели госпитализировали шесть человек, пострадавших от переохлаждения. Об этом сообщил Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
"За последнюю неделю бригады экстренной медицинской помощи совершили девять выездов к пациентам по поводу переохлаждения, шесть пациентов госпитализированы", - говорится в сообщении.
В Минздраве отмечают, что холодовая травма или переохлаждение является одним из самых больших рисков (вместе с переломами конечностей), которые несет с собой зима.
Пострадать от переохлаждения можно даже при плюсовой температуре. По словам врачей, температура воздуха ниже +7°С уже считается такой, что может вызвать проблемы со здоровьем.
Быстрее всего замерзают и обмораживаются пальцы рук и ног, уши и нос, потому что они менее защищены, имеют тонкую жировую прослойку. При первых признаках теряется чувствительность. Кожа бледнеет, припухает, чешется, через несколько часов может посинеть.
Что делать, если у человека есть признаки обморожения:
- осторожно, без усилий снимите с него холодную, влажную одежду/обувь;
- наложите на пораженные участки тела чистые, стерильные, сухие марлевые повязки без оказания дополнительного давления на кожу;
- если поражены конечности, при необходимости обездвижьте их;
- если человек в сознании, дайте ему безалкогольные тёплые напитки;
- не массируйте и не растирайте пораженные участки, не прикладывайте к пораженным участкам источники тепла;
- если на пораженных участках тела есть волдыри, не повреждайте их;
- накройте человека с обморожением термопокрывалом/покрывалом;
- обеспечьте постоянное наблюдение до приезда скорой;
- если до приезда медиков состояние человека ухудшается, повторно позвоните по телефону диспетчеру экстренной медицинской помощи;
- по возможности соберите у пострадавшего или рядом всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы. Передайте ее медикам или диспетчеру.
- если до приезда скорой пострадавший потерял сознание, определите признаки жизни и, если их нет, начните сердечно-легочную реанимацию.
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