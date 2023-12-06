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На Волыни госпитализировали шесть человек с переохлаждением: в Минздраве напомнили правила первой помощи

19:01, 6 декабря 2023
Переохлаждение может быть локальным (обморожение) или общим.
На Волыни госпитализировали шесть человек с переохлаждением: в Минздраве напомнили правила первой помощи
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На Волыни медики в течение недели госпитализировали шесть человек, пострадавших от переохлаждения. Об этом сообщил Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"За последнюю неделю бригады экстренной медицинской помощи совершили девять выездов к пациентам по поводу переохлаждения, шесть пациентов госпитализированы", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что холодовая травма или переохлаждение является одним из самых больших рисков (вместе с переломами конечностей), которые несет с собой зима.

Пострадать от переохлаждения можно даже при плюсовой температуре. По словам врачей, температура воздуха ниже +7°С уже считается такой, что может вызвать проблемы со здоровьем.

Быстрее всего замерзают и обмораживаются пальцы рук и ног, уши и нос, потому что они менее защищены, имеют тонкую жировую прослойку. При первых признаках теряется чувствительность. Кожа бледнеет, припухает, чешется, через несколько часов может посинеть.

Что делать, если у человека есть признаки обморожения:

  • осторожно, без усилий снимите с него холодную, влажную одежду/обувь;
  • наложите на пораженные участки тела чистые, стерильные, сухие марлевые повязки без оказания дополнительного давления на кожу;
  • если поражены конечности, при необходимости обездвижьте их;
  • если человек в сознании, дайте ему безалкогольные тёплые напитки;
  • не массируйте и не растирайте пораженные участки, не прикладывайте к пораженным участкам источники тепла;
  • если на пораженных участках тела есть волдыри, не повреждайте их;
  • накройте человека с обморожением термопокрывалом/покрывалом;
  • обеспечьте постоянное наблюдение до приезда скорой;
  • если до приезда медиков состояние человека ухудшается, повторно позвоните по телефону диспетчеру экстренной медицинской помощи;
  • по возможности соберите у пострадавшего или рядом всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы. Передайте ее медикам или диспетчеру.
  • если до приезда скорой пострадавший потерял сознание, определите признаки жизни и, если их нет, начните сердечно-легочную реанимацию.

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