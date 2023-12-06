Для військовослужбовців встановлять обмеження на поширення певної інформації у медіа і соцмережах

Давид Арахамія і Мар’яна Безугла пропонують встановити заборону для військовослужбовців на поширення у соцмережах певних даних.

Джерело фото: kino.24tv.ua

Для військовослужбовців встановлять обмеження на поширення в медіа і у соціальних мережах інформації, яка дозволяє визначити зокрема військові частини та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань. Відповідні зміни передбачає зареєстрований 4 грудня законопроект 10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Його внесли народні депутати Давид Арахамія, Олександр Завітневич, Мар’яна Безугла, Андрій Клочко та інші.

А саме пропонується змінами до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» додати нову норма – статтю 8-2 «Реалізація права військовослужбовців на інформацію».

За нею військовослужбовці не матимуть права поширювати в медіа, інформаційних системах загального доступу (в мережі Інтернет та інших телекомунікаційних мережах загального користування) інформацію, яка дозволяє визначити (зокрема шляхом обробки, аналізу та узагальнення за допомогою спеціального програмного забезпечення): геопросторові дані про військові об’єкти, військові частини (підрозділи) та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань; характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.

Також проектом врегульовуються питання пенсій, відпусток і гендерної рівності.

Автор: Наталя Мамченко

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