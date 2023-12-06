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Для военнослужащих установят ограничения на распространение определенной информации в медиа и соцсетях

13:54, 6 декабря 2023
Давид Арахамия и Марьяна Безуглая предлагают установить запрет для военнослужащих на распространение в соцсетях определенных данных.
Для военнослужащих установят ограничения на распространение определенной информации в медиа и соцсетях
Источник фото: kino.24tv.ua
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Для военнослужащих установят ограничения на распространение в медиа и социальных сетях информации, которая позволяет определить в частности воинские части и военнослужащих во время выполнения возложенных на них задач. Соответствующие изменения предусматривает зарегистрированный 4 декабря законопроект 10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Его внесли народные депутаты Давид Арахамия, Александр Завитневич, Марьяна Безуглая, Андрей Клочко и другие.

А именно предлагается изменениями в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» добавить новую норму – статью 8-2 «Реализация права военнослужащих на информацию».

Согласно с ней военнослужащие не будут иметь права распространять в медиа, информационных системах общего доступа (в сети Интернет и других телекоммуникационных сетях общего пользования) информацию, которая позволяет определить (в частности путем обработки, анализа и обобщения с помощью специального программного обеспечения): геопространственные данные о военных воинские части (подразделения) и военнослужащих при выполнении возложенных на них задач; характер этих задач и силы и средства, вовлеченные в их выполнение.

Также проектом регулируются вопросы пенсий, отпусков и гендерного равенства.

Автор: Наталья Мамченко

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