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Послы США и ЕС предлагают исключить Высший совет правосудия из числа органов, утверждающих критерии добропорядочности судей

13:41, 6 декабря 2023
По мнению послов США и ЕС, Высший совет правосудия и Совет судей следует исключить из числа субъектов, утверждающих критерии оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи – достаточно ГРД и ВККС.
Послы США и ЕС предлагают исключить Высший совет правосудия из числа органов, утверждающих критерии добропорядочности судей
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия считает, что Общественный совет добропорядочности (ГРД) следует убрать из числа субъектов, согласующих показатели оценки добропорядочности судьи. Соответствующие рекомендации ВСП предоставил в консультативном заключении законопроект по усовершенствованию процедур судейской карьеры 10140-д.

Однако послы США Бриджит Бринк и Европейского Союза Катарина Матернова в письме к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денису Маслову, наоборот, предлагают исключить из числа таких субъектов сам Высший совет правосудия.

Так, в списке рекомендаций к законопроекту №10140-д, который готовится к рассмотрению во втором чтении, послы отметили среди «полезных» предложение «Исключить из процесса утверждения единых критериев оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи Высший совет правосудия и Совет судей Украины».

По мнению послов, указанные критерии должны совместно разработать и утвердить только ВККС и ГРД.

Напомним, законопроектом №10140-д определено, что Высший совет правосудия утверждает Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) после согласования с ВККС, Советом судей Украины и Общественным советом добропорядочности.

ВСП предложил определить, что Высший совет правосудия утверждает Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата) после консультаций с Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Советом судей Украины, поскольку процедура согласования означает обязательность согласия всех субъектов.

«При отсутствии согласия хотя бы одного из определенных законом субъектов процедура утверждения таких показателей может быть заблокирована, что поставит под угрозу карьерные процедуры судей.

Общественный совет добропорядочности как вспомогательный орган Высшей квалификационной комиссии судей Украины может предоставить ему свои предложения по этому вопросу», - отметили в ВСП.

Такой механизм, по мнению Высшего совета правосудия, будет способствовать более оперативному утверждению ВСП Единых показателей, что, в свою очередь, не замедлит карьерные процедуры судей, которые не проводились почти четыре года.

Однако, судя по письму Послов, такое предложение не поддерживается международными партнерами Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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