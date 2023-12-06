Украина не получит миллион снарядов, но ситуация должна улучшиться — министр обороны ФРГ Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуация со снарядами для Украины улучшится уже в ближайшие месяцы.

Показатель в миллион боеприпасов от Европейского Союза для Украины «вряд ли будет достигнут» к весне следующего года. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF.

«Эта цифра породила ожидания, которые в итоге не оправдались. Один миллион не так легко достичь для перешедшей с мирного времени оборонной промышленности», - сказал он.

Однако Писториус пообещал, что ситуация с боеприпасами для Украины уже в ближайшее время улучшится.

«Вы можете быть уверены, что ситуация улучшится в ближайшие месяцы. Только Германия предоставит около 200 000 боеприпасов. Но на все нужно время, и это не вопрос политических решений или финансовых ресурсов», – подчеркнул глава немецкого Минобороны.

Ранее министр обороны ФРГ Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины.

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