Україна не отримає мільйон снарядів, але ситуація має покращитись — міністр оборони ФРН Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ситуація зі снарядами для України покращиться вже у найближчі місяці.

Показник у мільйон боєприпасів від Європейського Союзу для України «навряд чи буде досягнута» до весни наступного року. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю телеканалу ZDF.

«Ця цифра породила очікування, які в підсумку не виправдалися. Один мільйон не так легко досягти для оборонної промисловості, яка перейшла з мирного часу», - сказав він.

Проте Пісторіус пообіцяв, що ситуація з боєприпасами для України вже найближчим часом покращиться.

«Ви можете бути впевнені, що ситуація покращиться в найближчі місяці. Лише Німеччина надасть майже 200 000 боєприпасів. Але на все потрібен час, і це не питання політичних рішень чи фінансових ресурсів», – підкреслив глава німецького Міноборони.

Раніше ми писали, що міністр оборони ФРН Пісторіус заявив, що Німеччина не є союзником України.

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