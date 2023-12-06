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Водій міжнародних перевезень не міг працевлаштуватися в Україні і сплачувати аліменти на утримання дітей, — ВС залишив в силі вирок суду

Чоловік посилався на обмеження права виїзду за межі України.

Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

Верховна Рада ухвалила зміни до процедур суддівської кар’єри та підвищила зарплати членам ВРП і ВККС

Парламент прийняв в цілому закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, який передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Верховна Рада розгляне зміни до Цивільного кодексу щодо змін у корпоративних відносинах

Також пропонується визначити, що відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

  1. У світі

росія модернізує ударні безпілотники, ускладнюючи роботу української ППО, – британська розвідка

16:52, 6 грудня 2023
росія оснащує безпілотники SIM-картками та 4G-модемом для наведення цілі в реальному часі.
росія модернізує ударні безпілотники, ускладнюючи роботу української ППО, – британська розвідка
Джерело фото: slovoidilo.ua
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Упродовж другої половини 2023 року росія почала постачати ударні безпілотні літальні апарати Ірану, модернізовані на власних заводах, зброєю виробництва рф. Тепер російські технічні спеціалісти працюють над вдосконаленням конструкції цих БПЛА на основі власного досвіду використання. Цю інформацію оприлюднило в соцмережі Х Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Згідно з цими звітами, наприкінці листопада 2023 року відомо було про збитий російський БПЛА, який був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом. Ймовірно, ця модифікація була зроблена росіянами для покращення реального часу наведення за допомогою мобільного зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації.

Такий крок, ймовірно, спрямований на зниження ефективності українських заходів радіоелектронної боротьби. Деякі інші БПЛА, вироблені в росії, були перефарбовані у чорний колір, що ускладнює їх візуальну ідентифікацію під час нічних операцій.

росія все частіше використовує ці БПЛА для масованих атак з метою протистояти українській протиповітряній обороні. Однак за даними відомства, Україна успішно ліквідовує більшість таких атак.

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