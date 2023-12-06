росія модернізує ударні безпілотники, ускладнюючи роботу української ППО, – британська розвідка

росія оснащує безпілотники SIM-картками та 4G-модемом для наведення цілі в реальному часі.

Джерело фото: slovoidilo.ua

Упродовж другої половини 2023 року росія почала постачати ударні безпілотні літальні апарати Ірану, модернізовані на власних заводах, зброєю виробництва рф. Тепер російські технічні спеціалісти працюють над вдосконаленням конструкції цих БПЛА на основі власного досвіду використання. Цю інформацію оприлюднило в соцмережі Х Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Згідно з цими звітами, наприкінці листопада 2023 року відомо було про збитий російський БПЛА, який був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом. Ймовірно, ця модифікація була зроблена росіянами для покращення реального часу наведення за допомогою мобільного зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації.

Такий крок, ймовірно, спрямований на зниження ефективності українських заходів радіоелектронної боротьби. Деякі інші БПЛА, вироблені в росії, були перефарбовані у чорний колір, що ускладнює їх візуальну ідентифікацію під час нічних операцій.

росія все частіше використовує ці БПЛА для масованих атак з метою протистояти українській протиповітряній обороні. Однак за даними відомства, Україна успішно ліквідовує більшість таких атак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.