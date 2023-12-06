россия модернизирует ударные беспилотники, усложняя работу украинской ПВО, – британская разведка

россия оснащает беспилотники SIM-картами и 4G-модемом для наведения цели в реальном времени.

Источник фото: slovoidilo.ua

В течение второй половины 2023 года россия начала поставлять ударные беспилотные летательные аппараты Ирана, модернизированные на собственных заводах, оружием производства рф. Теперь российские технические специалисты работают над совершенствованием конструкции этих БПЛА на основе собственного опыта использования. Эту информацию обнародовало в соцсети Х Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Согласно этим отчетам, в конце ноября 2023 года известно было о сбитом российском БПЛА, который был оснащен украинской SIM-картой и 4G-модемом. Вероятно, эта модификация была сделана россиянами для улучшения реального времени наведения с помощью мобильной связи, чтобы уменьшить зависимость от спутниковой навигации.

Такой шаг, вероятно, направлен на снижение эффективности украинских мер радиоэлектронной борьбы. Некоторые другие БПЛА, произведенные в россии, были перекрашены в черный цвет, что затрудняет их визуальную идентификацию во время ночных операций.

россия все чаще использует эти БПЛА для массированных атак с целью противостоять украинской противовоздушной обороне. Однако по данным ведомства, Украина успешно ликвидирует большинство таких атак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.