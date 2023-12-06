Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада частично отменит «правки Лозового» в УПК: Комитет поддержал законопроект

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять во втором чтении и в целом закон об обособлении САП, также предусматривающий отмену «правок Лозового».

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

В Хозяйственном суде Одесской области из-за хакерской атаки приостановлена работа документооборота суда – судебные заседания пока проводиться не будут

До сих пор в суде приостановлен документооборот, поэтому судебные заседания с 30 ноября не проводятся.

«Хороший парень – не профессия», - в «Слуге народа» раскритиковали министра Оксена Лисового

Нардеп от «Слуги народа» Виталий Безгин подверг критике министра Оксена Лисового за то, что тот невежливо отвечает на запросы народных депутатов.

Конкурс на должности судей ВАКС: кандидаты могут подать документы с 1 по 15 марта 2024 года

Конкурс состоится на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Судебное решение об утверждении плана реструктуризации долгов физлица по делу о его неплатежеспособности не подлежит кассационному обжалованию – КХС ВС

13:23, 6 декабря 2023
Банк подал кассационную жалобу на постановление апелляционного хозяйственного суда и определение хозяйственного суда первой инстанции – об утверждении плана реструктуризации долгов физлица в общем порядке.
Судебное решение об утверждении плана реструктуризации долгов физлица по делу о его неплатежеспособности не подлежит кассационному обжалованию – КХС ВС
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Кассационный хозяйственный суд ВС высказал позицию относительно того, подлежит ли кассационному обжалованию судебное решение об утверждении плана реструктуризации долгов физического лица по делу о его неплатежеспособности. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Постанови суду апеляційної інстанції, прийняті за результатом перегляду ухвал суду першої інстанції щодо затвердження плану реструктуризації боргів фізичної особи, постановлених у загальному порядку, визначеному кн. 4 КУзПБ, не підлягають касаційному оскарженню.

Водночас апеляційний і касаційний перегляд постанов апеляційного господарського суду, прийнятих за результатами перегляду ухвал суду першої інстанції про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність з одночасним затвердженням плану реструктуризації або про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність, постановлених у підготовчому засіданні в порядку абз. 4 п. 5 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» КУзПБ  (за спрощеною процедурою), прямо передбачений положенням абз. 5 цього пункту.

Такого висновку дійшла судова палата для розгляду справ про банкрутство КГС ВС. 

У справі, що розглядалася, ухвалою господарського суду, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, було затверджено план реструктуризації боргів фізичної особи у справі про її неплатоспроможність. Банк як кредитор боржника оскаржив зазначені судові рішення в касаційному порядку.

КГС ВС зазначив, що наведений у ч. 3 ст. 9 КУзПБ перелік судових рішень, що підлягають касаційному оскарженню, є вичерпним, і тому подання касаційних скарг на інші судові рішення (тобто відсутні у вказаному переліку) виключає можливість здійснення касаційного провадження за такими скаргами.

Отже, положеннями КУзПБ не передбачено можливості оскарження в касаційному порядку постанови апеляційного суду, прийнятої за результатом апеляційного перегляду ухвали суду першої інстанції щодо затвердження плану реструктуризації боргів фізичної особи в межах основного провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи.

Водночас у п. 5 розд. «Прикінцеві та перехідні положення» КУзПБ виділено спрощений порядок звернення фізичною особою – боржником до господарського суду із заявою про його неплатоспроможність та, відповідно, спрощений порядок розгляду такої заяви судом, адже в підготовчому засіданні господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність з одночасним затвердженням плану реструктуризації або про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність.

В абз. 5 п. 5 цього розділу передбачено, що зазначені ухвали можуть бути оскаржені в апеляційному та касаційному порядку відповідно до ГПК України.

Таким чином, законодавець виокремив спрощений порядок звернення фізичною особою – боржником до суду із заявою про неплатоспроможність і розгляду цієї заяви, а також встановив можливість апеляційного та касаційного оскарження ухвали суду, прийнятої за результатом підготовчого засідання.

У цій справі касаційна скарга банку подана на постанову апеляційного господарського суду та ухвалу господарського суду першої інстанції (про затвердження плану реструктуризації боргів фізичної особи в загальному порядку), тобто на судове рішення, яке не підлягає касаційному оскарженню відповідно до ч. 3 ст. 9 КУзПБ.

Положення статей 287 та 296 ГПК України не передбачають закриття касаційного провадження з наведених підстав, але в разі здійснення касаційного перегляду зазначених постанови та ухвали про затвердження плану реструктуризації боргів фізичної особи суд касаційної інстанції буде діяти не як «суд, встановлений законом» у розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини.

У зв’язку з цим касаційне провадження за касаційною скаргою банку на зазначені судові рішення підлягає закриттю.

З ухвалою КГС ВС від 11 жовтня 2023 року у справі № 922/4460/21 можна ознайомитись за посиланням.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області