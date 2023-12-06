Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водій міжнародних перевезень не міг працевлаштуватися в Україні і сплачувати аліменти на утримання дітей, — ВС залишив в силі вирок суду

Чоловік посилався на обмеження права виїзду за межі України.

Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

Верховна Рада ухвалила зміни до процедур суддівської кар’єри та підвищила зарплати членам ВРП і ВККС

Парламент прийняв в цілому закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, який передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Верховна Рада розгляне зміни до Цивільного кодексу щодо змін у корпоративних відносинах

Також пропонується визначити, що відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Судове рішення про затвердження плану реструктуризації боргів фізособи у справі про її неплатоспроможність не підлягає касаційному оскарженню – КГС ВС

13:23, 6 грудня 2023
Банк подав касаційну скаргу на постанову апеляційного господарського суду та ухвалу господарського суду першої інстанції - про затвердження плану реструктуризації боргів фізособи в загальному порядку.
Судове рішення про затвердження плану реструктуризації боргів фізособи у справі про її неплатоспроможність не підлягає касаційному оскарженню – КГС ВС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Касаційний господарський суд ВС висловив позицію щодо того, чи підлягає касаційному оскарженню судове рішення про затвердження плану реструктуризації боргів фізичної особи у справі про її неплатоспроможність. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Постанови суду апеляційної інстанції, прийняті за результатом перегляду ухвал суду першої інстанції щодо затвердження плану реструктуризації боргів фізичної особи, постановлених у загальному порядку, визначеному кн. 4 КУзПБ, не підлягають касаційному оскарженню.

Водночас апеляційний і касаційний перегляд постанов апеляційного господарського суду, прийнятих за результатами перегляду ухвал суду першої інстанції про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність з одночасним затвердженням плану реструктуризації або про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність, постановлених у підготовчому засіданні в порядку абз. 4 п. 5 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» КУзПБ  (за спрощеною процедурою), прямо передбачений положенням абз. 5 цього пункту.

Такого висновку дійшла судова палата для розгляду справ про банкрутство КГС ВС. 

У справі, що розглядалася, ухвалою господарського суду, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, було затверджено план реструктуризації боргів фізичної особи у справі про її неплатоспроможність. Банк як кредитор боржника оскаржив зазначені судові рішення в касаційному порядку.

КГС ВС зазначив, що наведений у ч. 3 ст. 9 КУзПБ перелік судових рішень, що підлягають касаційному оскарженню, є вичерпним, і тому подання касаційних скарг на інші судові рішення (тобто відсутні у вказаному переліку) виключає можливість здійснення касаційного провадження за такими скаргами.

Отже, положеннями КУзПБ не передбачено можливості оскарження в касаційному порядку постанови апеляційного суду, прийнятої за результатом апеляційного перегляду ухвали суду першої інстанції щодо затвердження плану реструктуризації боргів фізичної особи в межах основного провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи.

Водночас у п. 5 розд. «Прикінцеві та перехідні положення» КУзПБ виділено спрощений порядок звернення фізичною особою – боржником до господарського суду із заявою про його неплатоспроможність та, відповідно, спрощений порядок розгляду такої заяви судом, адже в підготовчому засіданні господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність з одночасним затвердженням плану реструктуризації або про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність.

В абз. 5 п. 5 цього розділу передбачено, що зазначені ухвали можуть бути оскаржені в апеляційному та касаційному порядку відповідно до ГПК України.

Таким чином, законодавець виокремив спрощений порядок звернення фізичною особою – боржником до суду із заявою про неплатоспроможність і розгляду цієї заяви, а також встановив можливість апеляційного та касаційного оскарження ухвали суду, прийнятої за результатом підготовчого засідання.

У цій справі касаційна скарга банку подана на постанову апеляційного господарського суду та ухвалу господарського суду першої інстанції (про затвердження плану реструктуризації боргів фізичної особи в загальному порядку), тобто на судове рішення, яке не підлягає касаційному оскарженню відповідно до ч. 3 ст. 9 КУзПБ.

Положення статей 287 та 296 ГПК України не передбачають закриття касаційного провадження з наведених підстав, але в разі здійснення касаційного перегляду зазначених постанови та ухвали про затвердження плану реструктуризації боргів фізичної особи суд касаційної інстанції буде діяти не як «суд, встановлений законом» у розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини.

У зв’язку з цим касаційне провадження за касаційною скаргою банку на зазначені судові рішення підлягає закриттю.

З ухвалою КГС ВС від 11 жовтня 2023 року у справі № 922/4460/21 можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики