Посли США та ЄС пропонують виключити Вищу раду правосуддя з числа органів, що затверджують критерії доброчесності суддів

На думку послів США та ЄС, Вищу раду правосуддя та Раду суддів треба виключити з числа суб’єктів, які затверджують критерії оцінювання доброчесності та професійної етики судді – достатньо ГРД та ВККС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя вважає, що Громадську раду доброчесності (ГРД) варто прибрати з числа суб’єктів, що погоджують показники оцінки доброчесності судді. Відповідні рекомендації ВРП надала у консультативному висновку на законопроект щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри 10140-д.

Однак посли США Бріджит Брінк та Європейського Союзу Катаріна Матернова у листі до голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова, навпаки, пропонують виключити з числа таких суб’єктів саму Вищу раду правосуддя.

Так, у списку рекомендацій до законопроекту №10140-д, який наразі готується до розгляду у другому читанні, посли зазначили серед «корисних» пропозицію «Виключити з процесу затвердження єдиних критеріїв оцінювання доброчесності та професійної етики судді Вищу раду правосуддя та Раду суддів України».

На думку послів, зазначені критерії повинні спільно розробити та затвердити лише ВККС та ГРД.

Нагадаємо, законопроектом №10140-д визначено, що Вища рада правосуддя затверджує Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після погодження з ВККС, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності.

ВРП запропонувала визначити, що Вища рада правосуддя затверджує Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата) після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України, оскільки процедура погодження означає обов’язковість наявності згоди усіх суб’єктів.

«За відсутності згоди хоча б одного з визначених законом суб’єктів процедура затвердження таких показників може бути заблокована, що поставить під загрозу кар’єрні процедури суддів.

Громадська рада доброчесності як допоміжний орган Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може надати їй свої пропозиції із цього питання», - зауважили у ВРП.

Такий механізм, на думку Вищої ради правосуддя, сприятиме більш оперативному затвердженню ВРП Єдиних показників, що, у свою чергу, не сповільнить кар’єрні процедури суддів, які не проводилися майже 4 роки.

Однак, судячи з листа Послів, така пропозиція не підтримується міжнародними партнерами України.

Автор: Наталя Мамченко

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