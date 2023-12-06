В Непале задержали 10 человек обещавших туристические визы за деньги, а потом отправлявших людей в армию россии

Правительство Непала призвало россию вернуть всех граждан после смерти шестерых непальских солдат в армии рф.

Источник фото: nv.ua

Полиция Непала задержала 10 человек, которые присваивали огромные суммы денег от безработных молодых людей по обещанию туристических виз, а затем использовали их для незаконной вербовки в российскую армию, сообщает Reuters.

На этой неделе правительство Непала призвало москву не вербовать своих граждан в российскую армию и вернуть всех непальских солдат из своих вооруженных сил обратно в Непал после смерти шестерых граждан, служивших в российской армии.

Руководитель полиции округа Катманду Бхупендра Хатри сообщил, что 10 человек находятся под стражей после задержания за последние дни. "Мы обсуждаем это дело с правительственными юристами и подадим их в суд", - сказал Хатри, не называя время проведения судебного слушания.

Хатри отметил, что задержанные незаконно требовали до 9000 долларов от каждого человека, обещая "туристические визы", и отправляли их в россию, главным образом через ОАЭ. Затем эти люди были отправлены в российскую армию.

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