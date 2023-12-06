«Контрольный пример» для Америки: Верховный суд Колорадо решит вопрос о праве Трампа снова баллотироваться в президенты США

Спор, который рассмотрит Верховный суд штата Колорадо, приближает к стадии.

Решение вопроса о дисквалификации Дональда Трампа из избирательной гонки 2024 года на данный момент оказалось в руках высшего суда штата Колорадо — и решение этого суда может привести к тому, что дело будет передано в Верховный суд США как раз к наступлению года выборов. Об этом пишет Politico. Дело будет рассмотрено 6 декабря.

Дело в Колорадо — одно из десятков по всей стране, которые ставят под сомнение право Трампа вернуться на пост президента. В делах утверждается, что он дисквалифицирован в соответствии со статьей 3 14-й поправки Конституции США, которая гласит, что любому, кто «участвовал в восстании или мятеже» после принятия присяги, запрещено занимать любую государственную должность.

До сих пор ни один суд не признал Трампа неприемлемым кандидатом, и лишь немногие дела продвинулись дальше начальной стадии. В Миннесоте Верховный суд штата отклонил иск о запрете Трампу участвовать в первичных выборах республиканцев в этом штате, но заявил, что претенденты могут возбудить новое дело, касающееся всеобщих выборов после первичных выборов. В Мичигане судья штата отклонил иск, и ожидается, что апелляционный суд вынесет решение после 8 декабря.

Однако дело в Колорадо рассматривается наиболее оперативно, все семь судей Верховного суда Колорадо являются назначенцами от Демократической партии, подчеркивает издание.

В ходе прений перед этими судьями встанут два серьезных вопроса: спровоцировал ли Трамп восстание в Капитолии США и участвовал ли в нем 6 января 2021 года, и если да, то требует ли этот акт его исключения из избирательных бюллетеней.

После недельного судебного разбирательства в прошлом месяце в Денвере окружной судья, который рассматривал дело в ускоренном порядке, постановил, что Трамп был добровольным зачинщиком насилия , которое чуть не сорвало передачу власти в 2021 году. Но судья Сара Уоллес также пришла к выводу, что Трамп может остаться в президентских избирательных бюллетенях, поскольку она обнаружила, что положение о восстании 14-й поправки не распространяется на должность президента.

Госсекретарь штата Колорадо Джена Грисволд, демократ, заявила, что решение суда низшей инстанции было «довольно неожиданным».

«Я думаю, важно, чтобы суд решил, что Дональд Трамп участвовал в восстании», — сказала она POLITICO. «Решение суда об исключении поста президента из раздела 3 14-й поправки является действительно удивительным. Согласно этому решению, Дональд Трамп стоит выше закона, когда дело доходит до восстания».

Теперь у судей Колорадо есть шанс дать разрешение Верховного суда штата на дебаты. И если они вынесут решение против Трампа, это откроет путь к Верховному суду США, который будет призван решить вопрос о приемлемости Трампа как кандидата в Президенты США по всей стране.

Напомним, активисты призывали чиновников избирательной комиссии по всей стране исключить Трампа из избирательных бюллетеней штатов, но они в основном сопротивлялись, заявляя, что именно суды, а не чиновники избирательных комиссий, должны решить этот вопрос. Теперь чиновники по всей стране следят за делом Колорадо, чтобы получить сигналы о том, как действовать в своих штатах.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.