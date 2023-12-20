Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты в этом штате

Адвокаты Трампа могут подать апелляцию в Верховный суд США, в этом случае решение не вступит в силу в Колорадо до вердикта, но распространится на все штаты, если Трамп проиграет.

Источник фото: AFP

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», решение вопроса о дисквалификации Дональда Трампа из избирательной гонки 2024 года на данный момент оказалось в руках высшего суда штата Колорадо — и решение этого суда может привести к тому, что дело будет передано в Верховный суд США как раз к наступлению года выборов.

19 декабря стало известно, что Верховный суд Колорадо постановил, что Дональд Трамп не имеет права баллотироваться в президенты США. Это решение означает, что бывший президент не будет включен в бюллетени в штате Колорадо во время мартовских праймериз республиканцев и ноябрьских общих выборов. Вердикт основан на Четырнадцатой поправке к Конституции: она запрещает выдвигаться на выборы тем, кто участвовал в мятеже. За постановление проголосовали четыре судьи из семи.

Решение вступит в силу 4 января 2024 года и не будет обязательным для других штатов. Судьи подчеркнули, что адвокаты Трампа могут подать апелляцию в Верховный суд США. В этом случае оно не вступит в силу в Колорадо до вердикта, но распространится на все штаты, если сторона Трампа проиграет.

Президентские выборы в США проводит каждый из штатов самостоятельно. Правила, по которым организовано голосование, и критерии, по которым кандидаты попадают в бюллетени, определяются штатами независимо друг от друга.

Похожие иски против Трампа были поданы в Миннесоте и Мичигане, в обоих штатах суды первой инстанции отказались запрещать бывшему президенту баллотироваться вновь.

В Колорадо суд первой инстанции согласился с иском по существу, но постановил, что Трамп должен быть допущен до участия в выборах, поскольку президентская клятва отличается от упомянутой в Четырнадцатой поправке. Верховный суд штата признал эту разницу несущественной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.