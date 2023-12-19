Новоизбранный посол Польши прибыл в Киев и анонсировал визит в Украину главы МИД

Новый посол Польши Ярослав Гузы заявил, что в ближайшее время в Украину прибудет новый министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Источник фото: РАР

Новоизбранный посол Польши в Украине Ярослав Гузы прибыл в Киев и уже осуществил передачу копий верительных грамот в Министерство иностранных дел. Об этом сообщает РАР.

В своем комментарии польскому информагентству Гузы поделился планами на период своей работы в Украине, отметив намерение продолжать и внедрять положительные изменения, которые произошли во время конфликта, а также новые инициативы, которые планирует внедрить новое правительство.

"Безусловно, это развитие в максимально положительном аспекте всех отношений, то ли политических, то ли экономических, то ли культурных, которые в совокупности могут составить стратегическое партнерство, конечно, в специфических условиях войны", - пояснил дипломат.

Гузы также высказал предположение, что в ближайшее время в Украину прибудет новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Подозреваю, что на первых переговорах будет очерчен план, который я, как посол, не будучи лицом, принимающим внешнеполитические решения, но реализуя внешнюю политику, буду выполнять, и это моя задача", - добавил он.

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