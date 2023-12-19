«Компромисс – всем нам выжить»: Зеленский заявил, что Украина шла на уступки с Польшей по вывозу зерна

Зеленский заявил, что вывоз украинского зерна через границу с Польшей «это было выживание, у нас не было тогда коридора».

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Польше, ее президенту и народу за поддержку украинцев с начала войны, но также заявил, что Украина потеряла сотни миллионов долларов и часть урожая из-за блокады Польшей границы.

Президент отметил, что это решение Польши повлекло большие потери украинским фермерам, поскольку они не имели возможности вывозить свою продукцию через границу. Он отметил, что Украина была готова к компромиссу, но отметил, что Польша не предоставила украинскому зерну возможности вывоза через их границу.

"Поймите: это - не бизнес во время войны. Блокада наших границ. Это было выживание, у нас не было тогда коридора. Свободного, независимого черноморского коридора, которым можно было бы вывозить наше зерно", - сказал он.

Президент также подчеркнул, что Украина не собирается вмешиваться во внутренние дела Польши.

Кроме того, Украина была готова на компромисс, но где он?

"Компромисс не всем нам выжить? Не вывезти это зерно? В чем? Мы сказали окей, мы не будем продавать зерно в Польшу. Эй, дайте вывезти. Вы знаете, как относятся к полякам. С большой симпатией и любовью. Даже когда все видели, что у нас конфликт на уровне лидеров, украинцы начали защищать вас, не меня", - сказал он польскому журналисту.

По словам Зеленского, президент Румынии помог в выживании украинским фермерам во время этой блокады.

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