«Борисполь» – как Черное море, будет победой украинского ПВО, – Зеленский о работы аэропорта

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Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

«Мы должны понимать: один воин – это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги», - Владимир Зеленский о «математике» мобилизации

Президент Владимир Зеленский пояснил, что для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек, необходимо иметь 3 млн человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги.

Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли предоставить «законодательные инструменты Высшему антикоррупционному суду, чтобы он принимал справедливые решения»

«Все соответствующие законы, которые мы должны были проголосовать, были проголосованы. Эта тема исчерпана», - Владимир Зеленский объяснил журналистам, собирается ли он вносить законопроект, возвращающий прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей, как того требуют активисты.

  1. В Украине

«Борисполь» – как Черное море, будет победой украинского ПВО, – Зеленский о работы аэропорта

20:41, 19 декабря 2023
Зеленский отметил, что Украина уже обсуждала с партнерами вопрос восстановления работы аэропорта «Борисполь» и знает конкретные действия.
«Борисполь» – как Черное море, будет победой украинского ПВО, – Зеленский о работы аэропорта
Источник фото: mykyivregion
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Украина работает над восстановлением авиаполетов в международный аэропорт «Борисполь» в Киевской области, - сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Во время этой встречи один из присутствующих польских журналистов поинтересовался, когда его мать сможет прилететь в Киев после новостей о вылете самолета из «Борисполя», на что Зеленский с юмором предложил пока использовать вагон, поскольку открытие аэропорта - это «очень серьезная операция».

«Борисполь - это как Черное море. Его открытие - это победа украинского ПВО. Это будет говорить о том, что Украина побеждает. Это очень серьезный и мощный экономический шаг. Мы ставим такой вопрос нашим коллегам и знаем, что конкретно нам нужно. Передайте, пожалуйста, маме, пусть будет здорова, мы работаем над ее идеей», - сказал президент.

Президент отметил, что Украина уже обсуждала этот вопрос с партнерами и знает, какие конкретные действия ей нужно осуществить для возобновления работы «Борисполя». В завершение своего ответа, Зеленский пожелал матери журналиста крепкого здоровья и отметил, что работают над идеей обеспечения возможности прилета.

Во время пресс-конференции Зеленский ответил, знают ли точно западные партнеры, когда закончится война.

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