«Борисполь» – как Черное море, будет победой украинского ПВО, – Зеленский о работы аэропорта

Зеленский отметил, что Украина уже обсуждала с партнерами вопрос восстановления работы аэропорта «Борисполь» и знает конкретные действия.

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Украина работает над восстановлением авиаполетов в международный аэропорт «Борисполь» в Киевской области, - сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Во время этой встречи один из присутствующих польских журналистов поинтересовался, когда его мать сможет прилететь в Киев после новостей о вылете самолета из «Борисполя», на что Зеленский с юмором предложил пока использовать вагон, поскольку открытие аэропорта - это «очень серьезная операция».

«Борисполь - это как Черное море. Его открытие - это победа украинского ПВО. Это будет говорить о том, что Украина побеждает. Это очень серьезный и мощный экономический шаг. Мы ставим такой вопрос нашим коллегам и знаем, что конкретно нам нужно. Передайте, пожалуйста, маме, пусть будет здорова, мы работаем над ее идеей», - сказал президент.

Президент отметил, что Украина уже обсуждала этот вопрос с партнерами и знает, какие конкретные действия ей нужно осуществить для возобновления работы «Борисполя». В завершение своего ответа, Зеленский пожелал матери журналиста крепкого здоровья и отметил, что работают над идеей обеспечения возможности прилета.

Во время пресс-конференции Зеленский ответил, знают ли точно западные партнеры, когда закончится война.

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