«Компроміс – всім нам вижити»: Зеленський заявив, що Україна йшла на поступки із Польщею щодо вивезення зерна

Зеленський заявив, що вивезення українського зерна через кордон з Польщею «це було виживання, у нас не було тоді коридору».

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Польщі, її президенту та народу за підтримку українців з початку війни, але також заявив, що Україна втратила сотні мільйонів доларів та частину врожаю через блокаду Польщею кордону.

Президент зауважив, що це рішення Польщі спричинило великі втрати українським фермерам, оскільки вони не мали можливості вивозити свою продукцію через кордон. Він зауважив, що Україна була готова до компромісу, але зазначив, що Польща не надала українському зерну можливості вивезення через їх кордон.

«Зрозумійте: це – не бізнес під час війни. Блокада наших кордонів. Це було виживання, у нас не було тоді коридору. Вільного, незалежного чорноморського коридору, яким можна було б вивозити наше зерно», – сказав він.

Президент також підкреслив, що Україна не збирається втручатися у внутрішні справи Польщі.

Крім того, Україна була готова на компроміс, але де він?

«Компроміс не всім нам вижити? Не вивезти це зерно? В чому? Ми сказали окей, ми не будемо продавати зерно в Польщу. Гей, дайте вивезти. Ви знаєте, як ставляться до поляків. З великою симпатією і любов'ю. Навіть коли всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів, українці почали захищати вас, не мене», – сказав він польському журналісту.

За словами Зеленського, президент Румунії допоміг у виживанні українським фермерам під час цієї блокади.

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