В Польше зафиксировали «неизвестный объект», зашедший в воздушное пространство со стороны Украины во время массовой атаки

С момента пересечения границы до исчезновения сигнала его отслеживали радары польской ПВО.

В пятницу, 29 декабря, во время масштабной атаки российских террористов против Украины в Польше зафиксировали нарушение воздушного пространства. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«В утренние часы в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной влетел непознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны», - говорится в сообщении.

Согласно действующим процедурам, оперативный командующий ВС мобилизовал имеющиеся силы и средства.

Ранее мы писали, что 29 декабря российские оккупационные войска атаковали ракетами Львов.

Также враг нанес ракетный удар по Харькову и по Днепру.

Еще мы писали, российские оккупанты атаковали ракетами Киев и Одессу.

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