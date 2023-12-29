Россияне атаковали Одессу ракетами и «шахедами»: фото последствий

После ночной атаки дронами утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар.

Источник фото: Олег Кипер / Telegram

Российские оккупационные войска атаковали город Одесса дронами-камикадзе и ракетами. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

По его словам, враг попал в жилые дома мирных жителей. В результате атаки двое одесситов погибли. 15 человек получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

«Все пострадавшие в настоящее время получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии», - отметил он.

Также Олег Кипер сообщил подробности ночной атаки ударными беспилотниками.

«В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. А в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС», - сказал он.

Еще глава Одесской ОВА добавил, что 10 «шахедов» уничтожили силы ПВО ВСУ.

Источник фото: Олег Кипер / Telegram

Ранее сообщалось, что в Одессе в результате российской атаки повреждено здание территориального управления ГСА.

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