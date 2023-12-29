В Одессе в результате российской атаки повреждено здание территориального управления ГСА

В Одессе взрывная волна нанесла повреждения зданию территориального управления ГСА.

Фото: od.court.gov.ua

В пятницу, 29 декабря, Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Одесской области сообщило, что в результате ракетного удара по городу Одесса взрывной волной нанесены повреждения зданию учреждения.

«В связи с приведенным, работа учреждения на данный момент ограничена.

Приносим извинения за временные неудобства!», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 29 декабря российские оккупационные войска атаковали ракетами Львов.

Также враг нанес ракетный удар по Харькову и по Днепру.

Еще мы писали, российские оккупанты атаковали ракетами Киев.

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