У Одесі унаслідок російської атаки пошкоджено будівлю територіального управління ДСА

У Одесі вибуховою хвилею завдано пошкоджень будівлі територіального управління ДСА.

Фото: od.court.gov.ua

У п’ятницю, 29 грудня, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області повідомило, що унаслідок ракетного удару по місту Одеса вибуховою хвилею завдано пошкоджень будівлі установи.

«У зв'язку з наведеним, робота установи на даний момент обмежена.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності!», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що 29 грудня російські окупаційні війська атакували ракетами Львів.

Також ворог завдав ракетного удару по Харкову та по місту Дніпро.

Ще ми писали, 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ.

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