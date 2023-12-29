Андрій Садовий показав наслідки ракетної атаки на Львів, фото

У Львові через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених.

Джерело фото: Андрій Садовий / соцмережі

Як раніше ми писали, що 29 грудня російські окупаційні війська атакували ракетами Львів.

Мер міста Андрій Садовий повідомив про наслідки ракетної атаки на Львів та опублікував фото.

За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки.

У свою чергу голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що у результаті атаки загинула одна людина.

Також він опублікував відео з житлового кварталу, який постраждав від вибухової хвилі.

«Львів. Житловий будинок на вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених. Інформація доповнюється», - написав він на своєму Телеграм-каналі.

Згодом Андрій Садовий додав, що у результаті атаки було пошкоджено 3 школи та дитячий садок.

Джерело фото: Андрій Садовий / соцмережі

Раніше ми писали, що у Львові російська ракета влучила у житловий будинок.

Також ворог завдав ракетного удару по Харкову.

Ще ми писали, 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ.

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