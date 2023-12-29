рф атакувала ракетами Київ: є загоряння житлового багатоповерхового будинку

КМВА повідомила про падіння уламків в Подільському та Святошинському районах столиці.

У п’ятницю, 29 грудня, російські окупанти атакували ракетами Київ.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, в Святошинському районі столиці попередньо падіння уламків. З’ясовується інформація щодо можливих руйнувань.

«Зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється», - сказано у повідомленні.

Крім того, в Подільському районі є загоряння на території складських приміщень. Попередньо є поранені. На місці працюють екстрені служби.

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