Денис Шмигаль просить термінову зустріч з донорами через «високу невизначеність» бюджету — ЗМІ

У листі Дениса Шмигаля до донорів йдеться про те, що фінансування потрібне уже в січні та має бути спрямоване на бюджетні потреби.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив екстреної зустрічі з міжнародними донорами, оскільки країна зіткнулася з «надзвичайно високою невизначеністю» щодо свого бюджету у 2024 році. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на лист Шмигаля до Міжвідомчої координаційної платформи донорів.

За даними джерела, у листі йдеться про те, що фінансування потрібне уже в січні та має бути спрямоване на бюджетні потреби. Він зазначає, що понад $110 млрд затрималися через «політичну боротьбу в США та ЄС».

За словами Шмигаля, координаційна платформа донорів має зосереджуватися на нагальних потребах бюджету — підтримці уряду, зарплатах вчителям, державним службовцям і виплаті пенсій.

Шмигаль закликав донорів розпочати координацію, щоб спрямувати заморожені російські активи на відновлення України.

«Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримували достатнє, оперативне і передбачуване зовнішнє фінансування із січня 2024 року», - йдеться у листі.

«Навряд чи можливо вести будь-яку дискусію про проєкти відновлення та відбудови, коли ми боремося за виконання пріоритетів виживання у 2024 році», - додає видання.

Раніше перша віце-прем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що Україні, можливо, доведеться відкласти виплати державним службовцям та пенсійні виплати мільйонам громадян, якщо Захід не надасть обіцяної фінансової допомоги на початку 2024 року.

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