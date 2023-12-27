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Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

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Законопроектом Уряду вирішили виокремити прокурорів, мобілізованих в лави ЗСУ – вони будуть єдині з мобілізованих, кому випаде честь бути звільненими у зв'язку з мобілізацією, - прокурор САП Ігор Семак.

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  1. В Україні

Якщо США та ЄС не нададуть фінансову допомогу, можливо, доведеться відкласти виплати держслужбовцям та пенсії, — Юлія Свириденко

13:59, 27 грудня 2023
За словами міністра економіки, наступного року Україні буде потрібна зовнішня підтримка у розмірі 37 мільярдів доларів.
Якщо США та ЄС не нададуть фінансову допомогу, можливо, доведеться відкласти виплати держслужбовцям та пенсії, — Юлія Свириденко
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Україні, можливо, доведеться відкласти виплати державним службовцям та пенсійні виплати мільйонам громадян, якщо Захід не надасть обіцяної фінансової допомоги на початку 2024 року. Про це повідомила перша віце-прем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко виданню Financial Times.

Йдеться про затримку виплати зарплат 500 тис. держслужбовців, 1,4 млн вчителів, а також пенсій 10 млн пенсіонерів.

Вона зазначила, що дефіцит зовнішньої підтримки поверне українську економіку до режиму «виживання» після того, як вона розпочала відновлення у 2023 році, при цьому зростання валового внутрішнього продукту оцінюється МВФ у 4,5 відсотка.

«Підтримка партнерів є вкрай важливою», — сказала Свириденко. — Нам це потрібно терміново.

Український уряд поспішає зібрати гроші для оплати державних послуг та допомоги після того, як обіцяне фінансування від найближчих союзників не надійшло.

Наступного року країні потрібна зовнішня підтримка у розмірі 37 мільярдів доларів, каже міністерка економіки. 

Раніше ми писали, що Конгрес США пішов на канікули, залишивши питання про допомогу Україні на початку січня. 

У Білому домі сподіваються, що Конгрес у січні схвалить фінансування для України.

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