Конгрес США пішов на різдвяні канікули: до питання України законодавці повернуться на початку січня

Конгрес повернеться до роботи 8 січня.

Конгрес Сполучених Штатів Америки пішов на різдвяні канікули. Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що до обговорень питання України американські законодавці повернуться на початку січня.

Зокрема, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер сказав, що Конгрес повернеться 8 січня.

Видання зазначає, що після канікул на Конгрес США чекають важкі випробування. Зокрема, законодавці повинні ухвалити рішення щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також дійти угоди щодо змін у міграційному законодавстві.

Крім того, на порядку денному знову буде бюджет, оскільки кінцеві терміни фінансування урядових програм - 19 січні та 2 лютого.

Незадовго до того, як залишити Вашингтон, лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл повторив висловлювання демократа Шумера, що поєднання імміграційних реформ США та іноземної військової допомоги терміново потрібне «від Південного Техасу до Південно-Східної Азії та до Червоного моря».

І Шумер, і Макконнелл визнали, що ухвалення перших серйозних імміграційних змін за чотири десятиліття є важкою справою, теж саме стосується бюджету.

Раніше стало відомо, що якщо США не схвалять фінансування для України в січні, у Конгресу існує «план Б».

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