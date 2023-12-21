Конгресс США ушел на рождественские каникулы: к вопросу Украины законодатели вернутся в начале января

Конгресс вернется к работе 8 января.

Конгресс Соединенных Штатов Америки ушел на рождественские каникулы. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что к обсуждению вопроса Украины американские законодатели вернутся в начале января.

В частности, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что Конгресс вернется 8 января.

Издание отмечает, что после каникул Конгресса США ждут тяжелые испытания. В частности, законодатели должны принять решение о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также прийти к соглашению об изменениях в миграционном законодательстве.

Кроме того, в повестке дня снова будет бюджет, поскольку конечные сроки финансирования правительственных программ – 19 января и 2 февраля.

Незадолго до того, как покинуть Вашингтон, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл повторил высказывания демократа Шумера, что сочетание иммиграционных реформ США и иностранной военной помощи срочно требуется «от Южного Техаса до Юго-Восточной Азии и до Красного моря».

И Шумер, и Макконнелл признали, что принятие первых серьезных иммиграционных изменений за четыре десятилетия является трудным делом, тоже касается бюджета.

Ранее стало известно, что если США не одобрят финансирование для Украины в январе, у Конгресса существует «план Б».

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