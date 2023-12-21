Код на каждом кусте и круглосуточное видеонаблюдение: кто и как сможет выращивать медицинский каннабис

Законом предусмотрено, что на каждом кусте медицинского каннабиса должен быть собственный код, а кусты без кодов не могут быть высажены на плантации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 21 декабря Парламент принял законопроект №7457 об использовании в медицине лекарств на основе каннабиса.

Центр общественного здоровья Украины сообщил, что этим документом предусмотрен жесткий контроль на всех этапах производства лекарства на основе медицинского каннабиса - от семян до препарата в руках пациента.

Отмечается, что теперь Кабмин должен внести изменения в Список наркотических веществ: перенести каннабис, смолы, экстракты, настойки каннабиса и ТГК в разрешенные к обращению под жестким контролем.

«Выращивать медицинский каннабис смогут только юрлица, которые получат соответствующую лицензию, разрешение и GMP-сертификацию. Также должно быть обеспечено круглосуточное видеонаблюдение с доступом для Нацполиции и охрана, которую тоже будет осуществлять Национальная полиция. Предусмотрено, что каждый куст имеет собственный код – кусты без кодов не могут быть взорваны на плантации. Так устроено легальное выращивание конопли в Европе и так должно быть в Украине», - говорится в сообщении.

Также законопроект позволит импортировать субстанции, зарегистрированные как лекарственные средства (импорт растений остается запрещенным). То есть пациенты не будут вынуждены ждать, пока лекарства на основе медицинского каннабиса будут изготовлены в Украине, добавляют в ЦОЗ.

Кроме того, все субъекты должны будут вносить все операции по перемещению медицинского каннабиса на всех этапах в электронную информационную систему учета.

Пациенты смогут получить лекарства на основе медицинского каннабиса в лицензированных аптеках исключительно по е-рецепту.

«Центр общественного здоровья отмечает, что легализация лекарства на основе медицинского каннабиса не имеет ничего общего с наркотиками, поэтому это не повлияет на распространение наркотиков среди молодежи. Также нельзя будет легально «курить марихуану», – сказано в заявлении.

По словам народной депутатки Марии Мезенцевой, сегодня более 70% украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса в лечебных целях, а около шести миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывала текст законопроекта в окончательной редакции профильного Комитета.

Добавим, Министерство здравоохранения утвердит перечень болезней и состояний, при которых пациенту могут назначаться лекарства на основе медицинского каннабиса. В Минздраве пояснили, что отпуск лекарственных средств на основе медицинской конопли будет возможен исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями и по электронному рецепту.

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