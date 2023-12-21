Владимир Зеленский подписал закон, по которому давать взаймы людям с зависимостью от азартных игр будет запрещено

Президент Зеленский подписал закон, согласно которому все кредиторы в стране, прежде чем выдать кредит, должны будут убедиться, что человек не страдает зависимостью от азартных игр, а родственники игроманов смогут обращаться с заявлением, чтобы зависимых внесли в «черный список».

Источник фото: ОП

Давать взаймы людям с зависимостью от азартных игр, которые берут взаймы чтобы поиграть, будет запрещено. Соответствующий Закон (законопроект №9422) о запрете введения в заблуждение украинцев относительно легких кредитов «до зарплаты» подписал Президент Владимир Зеленский.

Как ранеее пояснила соавтор законопроекта (разрабатывался совместно с Нацбанком), народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк, «мы прописали отдельную процедуру, по которой родные тех, кто набирается кредитов, чтобы поиграть, смогут обратиться в КРАИЛ/суд с заявлением, где сообщить о том, что человек занимает для целей игры».

Тогда, по ее словам, государство внесет соответствующую отметку о таком факте в реестр, который ведет КРАИЛ. И все кредиторы в стране, прежде чем выдать кредит, должны будут убедиться, что отметки в реестре по отношению к лицу нет, а если отметка будет, то не выдавать кредит.

За нарушение этого запрета кредитора оштрафуют.

«Поэтому если для вашей семьи близка проблема оформления кредитов кем-то из ваших родных на игры в казино, на игровых автоматах или ставки букмекерам, обратитесь в КРАИЛ и пройдите процедуру внесения сведений об этом в реестр – больше кредитов вашему родственнику не будут давать», – подчеркнула депутат.

Кроме того, обманчивая реклама кредитов будет под запретом. Национальный банк будет следить за тем, чтобы вся информация, представленная в рекламе кредита, соответствовала действительности.

Еще одним новшеством является то, что сведения обо всех выданных кредитах будут передаваться в бюро кредитных историй. Так кредиторы будут видеть, насколько закредитован заемщик, и сможет ли он вернуть кредит.

«Всем кредиторам нужно будет проверять кредитоспособность лиц, просящих взаймы. Сейчас существуют случаи, когда кредиторы делают это формально, выдавая кредиты тем, кто изначально не способен вернуть их, надеясь на возврат кредитов впоследствии из-за жестких действий связанных с ними коллекторских фирм.

Если Нацбанк будет видеть продолжение этой практики, они введут дополнительные требования к оценке кредитоспособности и будут наказываться за их невыполнение», - отметила Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, в этом проекте очень высоки штрафы за нарушение требований кредиторами. «Это наш с регулятором осознанный выбор. Чтобы оплата за нарушение не стала частью бизнес-затрат, которую можно себе позволить», - заявила автор.

Кроме того, по новым договорам о потребительском кредите, которые будут заключены после вступления в силу настоящего Закона, будут возвращены штрафы и пени. «Это сделано для того, чтобы ответственно относились к кредитованию обе стороны - кредитор и заемщик», - отметила она.

В целом, по ее словам, государство перестало стоять в стороне от проблемы финансово уязвимых слоев населения.

«Безумные проценты, скрытые штрафные санкции, бесконечные автопролонгации договоров станут запрещены.

Максимальная дневная процентная ставка по кредиту будет составлять 1% (это в 3,5 раза меньше, чем большинство сегодняшних ставок). До столь максимального уровня рынок будет спускаться постепенно:

- первые 4 месяца (120 дней) со дня вступления в силу Закона максимальная ставка будет 2,5% в день.

- следующие 4 месяца (120 дней) - максимальная ставка должна быть 1,5% в день

- с 241 дня после подписания Закона и дальше максимальная ставка должна быть не более 1%.

Если Нацбанк выявит нарушение этого требования, то кредитора оштрафуют.

Все платежи, как бы кредитор не решил их называть, которые он планирует извлечь из клиента, должны быть заранее известны клиенту, просчитаны и показаны клиенту. Все, что в договоре не указывали на момент заключения, должник платить не должен.

Автопролонгоции потребительских кредитов будут запрещены, клиент должен будет каждый раз подписывать допсоглашение для продления кредитного договора», - пояснила Смаглюк.

Напомним, что Национальный банк Украины фиксирует сверхвысокое ценообразование на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка – более 1000% годовых.

Средний размер ссуды, которую берет человек в микрофинансовой компании, составляет 5000 грн с дневной ставкой 2,5% (средняя ставка по этому сегменту рынка). Через 14 дней, наиболее популярный срок кредитования, человек должен вернуть средства на общую сумму 6750 грн.

То есть стоимость кредитных средств в денежном измерении составляет 1750 грн. Сейчас в Украине минимальная зарплата составляет 6700 грн. в месяц, а после налогообложения составляет соответственно 5393,5 грн. То есть доступный доход человека на этих же 14 дней составляет 2696,75 грн.

Соответственно, потребителю, скупой доход которого составляет минимальную заработную плату, придется через две недели пользования таким кредитом отдать более 60% от своего доступного дохода.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.