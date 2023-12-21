Володимир Зеленський підписав закон, за яким давати в борг людям із залежністю від азартних ігор буде заборонено

Президент Зеленський підписав закон, за яким усі кредитори в країні, перш ніж видати кредит, повинні будуть пересвідчитись, що людина не страждає залежністю від азартних ігор, а родичі ігроманів зможуть звертатись із заявою, аби залежних внесли до «чорного списку».

Джерело фото: ОП

Давати в борг людям із залежністю від азартних ігор, які беруть в борг щоб пограти, буде заборонено. Відповідний Закон (законопроект №9422) стосовно заборони введення в оману українців щодо легких кредитів «до зарплати» підписав Президент Володимир Зеленський.

Як раніше пояснила співавтор законопроекту (розроблявся спільно з Нацбанком), народний депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, «ми прописали окрему процедуру, за якою рідні тих, хто набирається кредитів, щоб пограти, зможуть звернутися до КРАІЛ/суду із заявою, де повідомити про те, що людина позичає для цілей гри».

Тоді, за її словами, держава внесе відповідну відмітку про такий факт в реєстр, який веде КРАІЛ. І усі кредитори в країні, перш ніж видати кредит, повинні будуть пересвідчитись, що відмітки в реєстрі щодо особи немає, а якщо відмітка буде, то не видавати кредит.

За порушення цієї заборони кредитора оштрафують.

«Тому якщо для вашої сім'ї близька проблема оформлення кредитів кимось з ваших рідних на ігри в казино, на гральних автоматах чи ставки букмекерам, зверніться до КРАІЛ, і пройдіть процедуру внесення відомостей про це в реєстр – більше кредитів вашому рідному не даватимуть», - підкреслила депутат.

Крім того, оманлива реклама кредитів буде під забороною. Національний банк слідкуватиме за тим, щоб уся інформація, що наведена в рекламі кредиту, відповідала дійсності.



Ще одним нововведенням є те, що відомості про всі видані кредити передаватимуться до бюро кредитних історій. Так кредитори бачитимуть, наскільки закредитованим є позичальник, та чи зможе він повернути кредит.

«Усім кредиторам потрібно буде перевіряти кредитоспроможність осіб, які просять у борг. Зараз існують випадки, коли кредитори роблять це формально, видаючи кредити тим, хто від початку не здатний їх повернути, сподіваючись на повернення кредитів згодом через жорсткі дії пов'язаних з ними колекторських фірм.

Якщо Нацбанк бачитиме продовження цієї практики, вони запровадять додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності і каратимуть за їх невиконання», - зазначила Ольга Василевська-Смаглюк.



За її словами, у цьому проекті дуже високі штрафи за порушення вимог кредиторами. «Це наш з регулятором свідомий вибір. Щоб оплата порушення не стала частиною бізнес-витрат, яку можна собі дозволити», - заявила авторка.



Крім того, за новими договорами про споживчий кредит, які будуть укладені після набрання чинності цим Законом, будуть повернуті штрафи і пені. «Це зроблено для того, аби відповідально ставилися до кредитування обидві сторони – кредитор та позичальник», - зазначила вона.

В цілому, за її словами, держава припинила стояти осторонь проблеми фінансово вразливих верств населення.

«Шалені відсотки, приховані штрафні санкції, безкінечні автопролонгації договорів стануть заборонені.

Максимальна денна процентна ставка за кредитом становитиме 1% (це в 3,5 рази менше, ніж більшість сьогоднішніх ставок). До такого максимального рівня ринок спускатиметься поступово:

- перші 4 місяці (120 днів) з дня набрання чинності Законом максимальна ставка буде 2,5% в день.

- наступні 4 місяці (120 днів) - максимальна ставка має бути 1,5% в день

- з 241 дня після підписання Закону і надалі максимальна ставка має бути не більше 1%.

Якщо Нацбанк виявить порушення цієї вимоги, кредитора оштрафують.



Усі платежі, як би кредитор не вирішив їх називати, які він планує отримати з клієнта, мають бути завчасно відомі клієнту, прораховані і показані клієнту. Все, що договір не зазначав на момент укладення, боржник сплачувати не повинен.



Автопролонгоції споживчих кредитів будуть заборонені, клієнт повинен буде щоразу підписувати додаткову угоду для продовження кредитного договору», - пояснила Смаглюк.

Нагадаємо, що Національний банк України фіксує надвисоке ціноутворення на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% в день, а середня номінальна річна процентна ставка – більше 1000% річних.

Середній розмір позики, яку бере людина в мікрофінансовій компанії, становить 5000 грн з денною ставкою 2,5% (середня ставка по цьому сегменту ринку). Через 14 днів, що є найбільш популярним терміном кредитування, людина має повернути кошти на загальну суму 6750 грн.

Тобто, вартість кредитних коштів у грошовому вимірі становить 1750 грн. Наразі в Україні мінімальна зарплата становить 6700 грн на місяць, а після оподаткування складає, відповідно, 5393,5 грн. Тобто, доступний дохід особи на цих же 14 днів складає 2696,75 грн.

Відповідно, споживачу, скупний дохід якого становить мінімальну заробітну плату, доведеться за два тижні користування таким кредитом віддати понад 60% від свого доступного доходу.

Автор: Наталя Мамченко

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