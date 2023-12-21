«Липове» посвідчення водія та ще й на чуже ім’я: у Києві виявили зухвалу порушницю

Поліцейські з’ясували, що водійка взагалі не має права керування транспортними засобами.

У Києві поліцейські виявили громадянку, яка керувала транспортним засобом з, ймовірно, підробленим водійським посвідченням. Про це йдеться у пресслужбі Патрульної поліції Києва.

20 грудня на Керченській площі за порушення ПДР охоронці порядку зупинили автомобіль Chevrolet. За кермом перебувала 21-річна громадянка.

Під час перевірки документів особи та транспортного засобу інспектори встановили, що посвідчення водія, яке пред'явила жінка, має ознаки підробки. Окрім візуальних ознак підробки, охоронці порядку встановили, що документ належить іншій особі.

Також патрульні з'ясували, що жінка взагалі не має права керування транспортними засобами.

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