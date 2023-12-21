«Липовое» водительское удостоверение и на чужое имя: в Киеве обнаружили дерзкую нарушительницу

Полицейские выяснили, что водитель вообще не имеет права управления транспортными средствами.

В Киеве полицейские обнаружили гражданку, управлявшую транспортным средством с, вероятно, поддельным водительским удостоверением. Об этом говорится в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

20 декабря на Керченской площади за нарушение ПДД стражи порядка остановили автомобиль Chevrolet. За рулем находилась 21-летняя гражданка.

Во время проверки документов лица и транспортного средства инспекторы установили, что водительское удостоверение, которое предъявила женщина, имеет признаки подделки. Кроме визуальных признаков подделки, полицейские установили, что документ принадлежит другому лицу.

Также патрульные выяснили, что женщина вообще не имеет права управлять транспортными средствами.

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