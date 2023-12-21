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  1. В Украине

В НАПК убеждены, что наиболее рискованные декларации будут поданы до конца кампании

15:30, 21 декабря 2023
Заместитель председателя НАПК Артем Сытник отметил, что такая тенденция наблюдалась и раньше.
В НАПК убеждены, что наиболее рискованные декларации будут поданы до конца кампании
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Наиболее рискованные декларации будут поданы до конца кампании декларирования, которая продлится до 31 января 2024 года. Об этом сообщил заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы прогнозируем, что потенциально самые рискованные декларации будут подавать в конце кампании декларирования – в конце января 2024 года… Это тенденция, которая наблюдалась и раньше», - отметил Сытник.

«Мы понимаем, что общество ожидает от нас мгновенных результатов, но подход (полной проверки) распространяется на те декларации, которые уже поданы, и не распространяется на декларации, которые были поданы до 2021 и 2022 годов», — добавил заместитель председателя НАПК.

Он также напомнил, что декларант может в течение месяца уточнить декларацию.

«Фактически весь массив деклараций за 2021-2022 годы попадет на проверку в начале марта», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли внешнее вмешательство в систему автоматической проверки деклараций, Сытник рассказал: «Очевидно, что будут попытки хакнуть систему, потому что эта угроза постоянна. Сайты и ресурсы всех госорганов периодически подвергаются атакам со стороны, прежде всего со стороны соседа-агрессора».

Он добавил, что НАПК, разрабатывая IT-продукты, параллельно занималось защитой информации.

«Мы пытались минимизировать риски», - сказал Сытник.

Заместитель председателя НАПК также отметил, что следует учитывать отсутствие человеческого фактора при присвоении декларации коэффициента риска.

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