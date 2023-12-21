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Стало известно, какие замечания предоставил Валерий Залужный к законопроекту об усилении мобилизации, документ

Перемещать служащих ТЦК не нужно, ротация невозможна, а нормы, которые дают основания для освобождения инвалидам II группы, нужно изъять, - Марьяна Безуглая опубликовала письмо Валерия Залужного по законопроекту о мобилизации.

Вопрос, в суды какой юрисдикции обращаться женщинам, потерявшим мужа на войне, до сих пор не решен Большой Палатой Верховного Суда

«Гражданские» суды считают, что вопрос установления факта проживания одной семьей с погибшим военным – это дела админсудов, админсуды часто считают иначе, - Большая Палата Верховного Суда до сих пор не поставила в этом точку.

Владимир Зеленский подписал закон, по которому давать взаймы людям с зависимостью от азартных игр будет запрещено

Президент Зеленский подписал закон, согласно которому все кредиторы в стране, прежде чем выдать кредит, должны будут убедиться, что человек не страдает зависимостью от азартных игр, а родственники игроманов смогут обращаться с заявлением, чтобы зависимых внесли в «черный список».

Пересчет пенсии судьи в отставке: Верховный Суд применил аналогию при рассмотрении дела

Верховный Суд рассмотрел дело по иску судьи в отставке о признании противоправным отказа в выдаче истцу справки о судейском вознаграждении для исчисления ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, исходя из размера судейского вознаграждения судьи Кассационного гражданского суда.

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  1. Судебная практика
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ВС оставил без изменения наказания женщине, распространявшей публикации об оправдывании вооруженной агрессии рф против Украины

15:29, 21 декабря 2023
Жительница Ивано-Франковска распространяла в запрещенной в Украине соцсети материалы, в которых содержалось оправдание и отрицание вооруженной агрессии россии против Украины.
ВС оставил без изменения наказания женщине, распространявшей публикации об оправдывании вооруженной агрессии рф против Украины
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда не нашел оснований для смягчения наказания и освобождения от его отбывания с испытанием женщине, приговоренной к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Як установили суди, з травня по липень 2022 року мешканка Івано-Франківська – прихильниця встановлення контролю рф над політичними та економічними процесами в Україні – поширювала в забороненій у нашій державі соцмережі матеріали, в яких містилося виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікувала осіб, які її здійснювали (ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

ККС ВС погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, що призначене засудженій покарання є справедливим, необхідним і достатнім для її виправлення.

На переконання колегії суддів касаційного суду, особа не могла не усвідомлювати тих подій, які відбувалися в Україні, зокрема, з початком 24 лютого 2022 року повномасштабної збройної агресії рф проти України та українського народу в цілому, коли ЗМІ, соціальні мережі й мобільні месенджери були переповнені інформацією щодо численних злочинів країни-терориста, тотального насильства, масових вбивств та руйнувань, які засуджував і засуджує увесь цивілізований світ. Не проявляючи жодних сентиментів, емпатії та співчуття через масову загибель як військовослужбовців, що стали на захист своєї Батьківщини, так і мирного населення, жінка розповсюджувала публікації, зміст яких всіляко виправдовував збройну агресію росії, метою якої є намагання знищити Україну як державу, та прославляв осіб, які її здійснювали.

З постановою ККС ВС від 15 листопада 2023 року у справі № 344/4586/23 (провадження № 51-5203км23) можна ознайомитись за посиланням.

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