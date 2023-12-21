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  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

ВС залишив без зміни покарання жінці, яка розповсюджувала публікації щодо виправдовування збройної агресії рф проти України

15:29, 21 грудня 2023
Мешканка Івано-Франківська поширювала в забороненій в Україні соцмережі матеріали, в яких містилося виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України.
ВС залишив без зміни покарання жінці, яка розповсюджувала публікації щодо виправдовування збройної агресії рф проти України
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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду не знайшов підстав для пом’якшення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням жінці, яка була засуджена до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Як установили суди, з травня по липень 2022 року мешканка Івано-Франківська – прихильниця встановлення контролю рф над політичними та економічними процесами в Україні – поширювала в забороненій у нашій державі соцмережі матеріали, в яких містилося виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікувала осіб, які її здійснювали (ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

ККС ВС погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, що призначене засудженій покарання є справедливим, необхідним і достатнім для її виправлення.

На переконання колегії суддів касаційного суду, особа не могла не усвідомлювати тих подій, які відбувалися в Україні, зокрема, з початком 24 лютого 2022 року повномасштабної збройної агресії рф проти України та українського народу в цілому, коли ЗМІ, соціальні мережі й мобільні месенджери були переповнені інформацією щодо численних злочинів країни-терориста, тотального насильства, масових вбивств та руйнувань, які засуджував і засуджує увесь цивілізований світ. Не проявляючи жодних сентиментів, емпатії та співчуття через масову загибель як військовослужбовців, що стали на захист своєї Батьківщини, так і мирного населення, жінка розповсюджувала публікації, зміст яких всіляко виправдовував збройну агресію росії, метою якої є намагання знищити Україну як державу, та прославляв осіб, які її здійснювали.

З постановою ККС ВС від 15 листопада 2023 року у справі № 344/4586/23 (провадження № 51-5203км23) можна ознайомитись за посиланням.

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