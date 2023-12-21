Фіктивна справка про наявність хвороби за 2000 доларів: у Львові лікар допомагав ухилянтам

Медик, який також є членом позаштатної ВЛК, обіцяв надати військовозобов’язаному виписку про нібито наявність хвороби для уникнення служби.

У Львові лікар-хірург отримав підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як стало відомо, він вимагав хабаря від військовозобов’язаного за видачу йому виписки із медичної карти про нібито наявність у нього хвороби, яка є підставою для набуття статусу непридатного до несення військової служби.

Зазначається, що за 2 000 доларів медик, який також є членом позаштатної військово-лікарської комісії, обіцяв надати відповідну виписку і вплинути на прийняття рішення головою ВЛК про визнання особи тимчасово непридатним до військової служби.

Лікаря затримали під час одержання грошей, яке відбувалось під контролем правоохоронців.

Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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