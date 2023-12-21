Фиктивная справка о наличии болезни за 2000 долларов: во Львове врач помогал уклонистам

Медик, который также является членом внештатной ВЛК, обещал предоставить военнообязанному выписку о якобы наличии болезни для избежания службы.

Во Львове врач-хирург получил подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как стало известно, он требовал взятки от военнообязанной за выдачу ему выписки с медицинской карты о якобы наличии у него болезни, которая является основанием для обретения статуса непригодного к несению военной службы.

Отмечается, что за 2 000 долларов медик, также член внештатной военно-врачебной комиссии, обещал предоставить соответствующую выписку и повлиять на принятие решения председателем ВЛК о признании лица временно непригодным к военной службе.

Врача задержали при получении денег, которое происходило под контролем правоохранителей.

Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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