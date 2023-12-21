Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии трех вакантных должностей

Суд ищет секретарей судебного заседания.

В Соломенском районном суде города Киева есть три вакантных должности государственной службы категории В – секретарь судебного заседания. Об этом говорится в пресс-службе суда.

Условия оплаты труда:

Должностной оклад 5420 грн. Надбавка к должностному окладу за ранг государственного служащего в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 15.01.2017 №15; Надбавка, премия и доплаты в соответствии со статьями 50, 52 Закона Украины "О государственной службе" от 10.12.2015 № 889-VIII.

«Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять по электронному адресу: [email protected]

Документы принимаются до 29.12.2023 включительно. За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34», - говорится в сообщении.

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