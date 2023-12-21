Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність трьох вакантних посад

Суд шукає секретарів судового засідання.

В Солом’янському районному суді міста Києва є три вакантні посади державної служби категорії В – секретар судового засідання. Про це йдеться у пресслужбі суду.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад 5420 грн. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2017 № 15; Надбавка, премія та доплати відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII.

«Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на електронну адресу: [email protected]

Документи приймаються до 29.12.2023 року включно. За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34», - сказано у повідомленні.

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