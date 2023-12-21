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  1. В Україні

У НАЗК переконані, що найбільш ризиковані декларації буде подано до кінця кампанії

15:30, 21 грудня 2023
Заступник голови НАЗК Артем Ситник зазначив, що така тенденція спостерігалася і раніше.
У НАЗК переконані, що найбільш ризиковані декларації буде подано до кінця кампанії
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Найбільш ризиковані декларації буде подано до кінця кампанії декларування, яка триватиме до 31 січня 2024 року.. Про це повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми прогнозуємо, що потенційно найризикованіші декларації подаватимуть наприкінці кампанії декларування - наприкінці січня 2024 року... Це тенденція, яка спостерігалася і раніше», - зазначив Ситник.

«Ми розуміємо, що суспільство очікує від нас миттєвих результатів, але підхід (повної перевірки) поширюється на ті декларації, які вже подано, і не поширюється на декларації, які було подано до 2021-го і 2022 років», — додав заступник голови НАЗК.

Він також нагадав, що декларант протягом місяця може уточнити декларацію.

«Фактично весь масив декларацій за 2021-2022 роки потрапить на перевірку на початку березня», - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливе зовнішнє втручання в систему автоматичної перевірки декларацій, Ситник розповів: «Очевидно, що будуть спроби хакнути систему, бо ця загроза постійна. Сайти й ресурси всіх держорганів періодично зазнають атак зі сторони, насамперед зі сторони сусіда-агресора».

Він додав, що НАЗК, розробляючи IT-продукти, паралельно займалося захистом інформації.

«Ми намагалися мінімізувати ризики», - сказав Ситник.

Заступник голови НАЗК також зазначив, що слід враховувати відсутність людського фактора під час присвоєння декларації коефіцієнта ризику.

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