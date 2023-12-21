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Код на кожному кущі та цілодобовий відеонагляд: хто та як зможе вирощувати медичний канабіс

22:21, 21 грудня 2023
Законом передбачено, що на кожному кущі медичного канабісу має бути власний код, а кущі без кодів не можуть бути висаджені на плантації.
Код на кожному кущі та цілодобовий відеонагляд: хто та як зможе вирощувати медичний канабіс
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», 21 грудня Парламент ухвалив законопроєкт № 7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу.

Центр громадського здоров’я України зазначив, що цим документом передбачено жорсткий контроль на всіх етапах виробництва ліків на основі медичного канабісу - від насіння до препарату в руках пацієнта.

Зазначається, що тепер Кабмін має внести зміни до Переліку наркотичних речовин: перенести канабіс, смоли, екстракти, настоянки канабісу та ТГК до дозволених до обігу під жорстким контролем.

«Вирощувати медичний канабіс зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію, дозвіл та GMP-сертифікацію. Також має бути забезпечено цілодобовий відеонагляд із доступом для Нацполіції та охорону, яку теж здійснюватиме Національна поліція. Передбачено, що кожен кущ має власний код - кущі без кодів не можуть бути висаджені на плантації. Так влаштовано легальне вирощування коноплі в Європі і так має бути в Україні», - сказано у повідомленні.

Також законопроєкт дозволить  імпортувати субстанції, зареєстровані як лікарські засоби (імпорт рослин залишається забороненим). Тобто пацієнти не будуть змушені чекати, доки ліки на основі медичного канабісу будуть виготовлені в Україні, додають у ЦГЗ

Крім того, всі суб’єкти повинні будуть вносити всі операції з переміщення медичного канабісу на всіх етапах до електронної інформаційної системи обліку.

Пацієнти зможуть отримати ліки на основі медичного канабісу в ліцензованих аптеках виключно за е-рецептом.

«Центр громадського здоров’я наголошує, що легалізація ліків на основі медичного канабісу не має нічого спільного з наркотиками, тому це не вплине на поширення наркотиків серед молоді. Також не можна буде легально "курити маріхуану», - сказано у заяві ЦГЗУ.

За словами народної депутатки Марії Мезенцевої, сьогодні понад 70% українців підтримують легалізацію медичного канабісу в лікувальних цілях, а близько шести мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.

Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала текст законопроєкту в остаточній редакції профільного Комітету.  

Додамо, Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу. У МОЗ пояснили, що відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель буде можливий виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань та за електронним рецептом.

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