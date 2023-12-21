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  1. В Україні

Легалізації медичного канабісу потребують близько шести мільйонів українців – Марія Мезенцева

12:28, 21 грудня 2023
Близько шести мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу, зазначила народної депутатка.
Легалізації медичного канабісу потребують близько шести мільйонів українців – Марія Мезенцева
Джерело фото: Марія Мезенцева
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Український Парламент почав розгляд у другому читанні законопроєкту №7457, що стосується медичного канабісу.

За словами народної депутатки, заступниці голови Комітету з питань інтеграції України з ЄС, голови делегації України в ПАРЄ Марії Мезенцевої, сьогодні понад 70% українців підтримують легалізацію медичного канабісу в лікувальних цілях.

«Нині ми говоримо про понад 6 млн пацієнтів із різними діагнозами, які потребують ліків із медичним канабісом. Це важкохворі, онкохворі, цивільні з ПТСР, військовослужбовці, наші герої, які потребують цього щодня», — зазначила Мезенцева.

Вона нагадала, що, згідно з документом, за ліцензіями та обігом буде слідкувати Нацполіція і Держагентство з лікарських засобів.

«Ми врахували багато принципових моментів, на яких наголошували колеги. Але зараз дуже важливо не довіряти фейкам, що ширяться в соцмережах. Законопроєкт про медичний канабіс спрямований виключно на лікування українців, котрі дуже потребують цього. Медпрепарати тільки за рецептом, тільки лікарський засіб і сучасне виробництво в Україні, щоб уникнути всіх можливих корупційних ризиків», - сказала народна депутатка.

Раніше ми пояснювали, за яких умов громадяни зможуть зберігати та перевозити медичний канабіс, а підприємці – здійснювати роздрібну торгівлю.

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